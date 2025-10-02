Владимир Путин заявил о стабильности российских поставок ядерного топлива на американский рынок. Об этом он сообщил на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопросы участников.

По словам президента, объём экспорта урана в США в 2024 году составил около $800 млн. В 2025-м ожидается увеличение до $1,2 млрд. На 2026 год, исходя из имеющихся заявок, прогнозируется свыше $800 млн.

Путин сообщил, что Россия занимает второе место среди поставщиков урана в США, контролируя около 25% этого рынка. Он добавил, что американцы покупают российский уран, поскольку это выгодно, и Россия готова продолжать стабильные и надежные поставки.

Ранее США ввели ограничения на покупку российского урана до конца 2027 года, а с 2028 года планируется полный запрет на импорт урановой продукции из России. В ответ на это Москва установила временные ограничения на экспорт обогащённого урана в США. Запрет касается поставок в Штаты и внешнеэкономических контрактов с американскими компаниями, хотя возможны исключения для разовых лицензий от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Кроме того, в 2024 году производство урана компаниями «Росатома» увеличилось на 1% до 2738 тонн. Все обязательства по действующим контрактам были выполнены полностью — урановая продукция была поставлена 26 заказчикам из 13 стран, как указано в отчёте «Атомэнергопрома», который входит в состав «Росатома».

«Ъ-Кубань» писал, что Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также заявил, что ответственность за продолжение боевых действий на Украине лежит на Европе, которая эскалирует конфликт. Он выразил надежду на то, что добрые намерения возобладают, и подчеркнул, что государства региона должны иметь главное слово в вопросах безопасности.

Мария Удовик