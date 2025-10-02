Путин пообещал «убедительный ответ» на милитаризацию Европы

Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября, что Россия внимательно следит за милитаризацией Европы и в случае угрозы ответные меры не заставят себя ждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент отметил, что Россия внимательно следит за усилением милитаризации в Европе и считает, что это может потребовать ответных мер. Глава государства привел пример Германии, где обсуждается необходимость сделать армию самой мощной в Европе, и подчеркнул, что Россия будет реагировать на такие угрозы.

Владимир Путин заявил, что реакция России на подобные угрозы будет убедительной. Он подчеркнул, что страна никогда не инициировала военные конфликты, так как считает это бессмысленным и абсурдным.

Президент добавил, что если кто-то решит соперничать с Россией в военной сфере, то они могут попробовать, но Россия уже неоднократно показывала, что быстро реагирует на угрозы своей безопасности и суверенитета. Он предостерег от провокаций, отметив, что они всегда заканчиваются плохо для тех, кто их инициирует, и это правило останется в силе.

Мария Удовик