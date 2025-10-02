Краснодарский край увеличил урожай овощей открытого грунта на 16%

Краснодарский край собрал 300 тыс. тонн овощей открытого грунта, увеличив показатель на 16% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По овощам в открытом грунте урожай хороший — на конец сентября собрано почти 300 тыс. тонн, рост в сравнении с прошлым годом больше 16%»,— отметили в ведомстве.

Аграрии завершили уборочную кампанию в сложных погодных условиях. В министерстве отметили, что сельхозсезон 2025 года для аграриев Краснодарского края оказался трудным из-за устойчивой засухи, которая негативно сказалась на озимых и яровых культурах.

Тем не менее высоких результатов удалось достичь по рису — валовой урожай этой культуры составил 288,8 тыс. тонн. Сбор винограда ожидается на уровне не ниже прошлого года.

Общая площадь посевов под урожай 2025 года в регионе составила 3,7 млн га. Из них зерновые и зернобобовые культуры заняли 2,5 млн га, масличные — 725 тыс. га, кормовые — 214 тыс. га, картофель — 26,9 тыс. га, а овощи — 54 тыс. га.

Сейчас фермеры начали сеять озимые культуры на площади 1,8 млн га.

«Ъ-Кубань» писал, что за восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край было завезено 510,6 тыс. тонн картофеля, что в 4,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основными поставщиками стали Азербайджан, Египет, Израиль, Пакистан, Турция и Узбекистан.

Мария Удовик