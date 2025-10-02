Вступили в силу решения по искам к экс-главе Кубанского краевого суда

Московский областной суд оставил без изменения два судебных акта, вынесенных по итогам процессов, где ответчиком является бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Решения о взыскании ущерба, причиненного мэрии Сочи незаконным строительством с участием господина Чернова, а также об изъятии имущества аффилированных с ним лиц вступили в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Иск прокурора Сочи о компенсации убытков на сумму 50 млн руб., причиненных городу-курорту в связи с самовольным возведением семиэтажного жилого здания, был подан в Адлерский районный суд Краснодарского края. В марте текущего года требования прокуратуры были удовлетворены. Еще один иск к Александру Чернову, поданный заместителем Генпрокурора РФ, в мае текущего года рассмотрел Первомайский райсуд Краснодара. В иске шла речь об объектах недвижимости в Краснодаре, а также об участках сельхозназначения, зарегистрированных на доверенных лиц экс-председателя крайсуда. На этом процессе суд также согласился с позицией надзора и вынес решение об изъятии спорных активов в пользу РФ.

Оба судебных акта были обжалованы в апелляционной инстанции. По данным “Ъ”, решения оспаривал сам Александр Чернов, другие ответчики признали требования еще в первой инстанции. Для обеспечения беспристрастности судопроизводства жалобы передали в Московский областной суд, который не нашел оснований для отмены судебных решений.

Подробнее о выборах нового главы Краснодарского краевого суда читайте в материале «Ъ» «В председатели желающих не нашлось».

Анна Перова, Краснодар