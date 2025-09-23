За год импорт картофеля на Кубань вырос в 4,2 раза

За восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край завезли 510,6 тыс. т картофеля, что в 4,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основными поставщиками овоща стали Азербайджан, Египет, Израиль, Пакистан, Турция и Узбекистан.

Ранее регион демонстрировал рост продаж картофеля — в первом квартале 2025 года реализация увеличилась на 21% по сравнению с январем-мартом 2024 года.

«Ъ-Кубань» писал, что в январе—августе 2025 года Краснодарский край ввез 9 тыс. т рыбы и морепродуктов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Основными поставщиками стали Вьетнам, Турция, Чили и другие страны, а также увеличился вылов в Азово-Черноморском бассейне, составивший 28,1 тыс. т, что на 44,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Мария Удовик