Судья желает вернуть полномочия

Бывший заместитель председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Яков Волков обжалует решение ВККС о прекращении полномочий. Соответствующую жалобу он подал в Верховный суд. В июле ВККС признала господина Волкова виновным в дисциплинарном проступке и прекратила его полномочия, оставив в статусе судьи. Суть претензий не раскрывается. По данным портала «Право.ру», Яков Волков якобы нарушил судейскую этику. По словам юристов, подавляющее большинство решений ВККС остаются в силе после обжалования в Верховном суде.

Бывший заместитель председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (находится в Краснодаре) Яков Волков обратился в Верховный суд РФ с жалобой на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о прекращении его полномочий в этой должности.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Верховного суда РФ, сегодня, 2 октября, коллегия по дисциплинарным спорам ВС отклонила жалобу господина Волкова «в части привлечения к дисциплинарной ответственности», после вступления данного решения в законную силу коллегия по административным делам ВС рассмотрит жалобу на решение ВККС о прекращении полномочий Якова Волкова. «В данный момент производство по делу приостановлено»,— уточнили в пресс-службе ВС.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», обращение Президиума Совета судей РФ о привлечении господина Волкова к дисциплинарной ответственности за совершенный дисциплинарный проступок ВККС удовлетворила 14 июля 2025 года. В соответствии с п. 11 ст. 6.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» ВККС приняла решение прекратить его полномочия, но оставить в должности судьи. Сам текст решения на сайте ВККС не опубликован.

По данным портала «Право.ру», претензии к господину Волкову заключались в том, что, возглавляя гражданскую коллегию, он «самоустранился от руководства, а это ухудшило качество работы и нарушило сроки сдачи материалов». По данным портала, Яков Волков связал это в том числе с кадровым дефицитом.

Яков Волков родился 4 декабря 1966 года в Краснодаре. В 1992 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Правоведение». В июне 1999 года президентским указом назначен на должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края, в сентябре 2007 года стал первым заместителем председателя краевого арбитража, а в апреле 2010 года — заместителем председателя Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 4 ноября 2019 года указом президента РФ назначен на должность заместителя председателя вновь образованного Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что Верховный суд крайне редко удовлетворяет жалобы судей на решения ВККС. За последние четыре года процент удовлетворения колебался от нуля до максимальных значений в пределах 20% от рассмотренных дел, при этом средний показатель составляет менее 10%. Это указывает на то, что подавляющее большинство решений ВККС остаются в силе после судебного обжалования.

«Причины такого положения дел кроются в специфике дисциплинарного производства в отношении судей и той степени уважения, которую ВС проявляет к решениям квалификационных коллегий. Дисциплинарная коллегия исходит из презумпции обоснованности решений ВККС и тщательно проверяет соблюдение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, но при этом крайне редко вмешивается в оценку самого характера дисциплинарного проступка и соразмерности наказания»,— объясняет господин Терентьев.

По его словам, судебная практика показывает, что ВС отменяет решения ВККС преимущественно в случаях грубых процессуальных нарушений при рассмотрении дисциплинарного дела. К таким нарушениям относятся несоблюдение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности, отсутствие необходимой доказательственной базы, нарушение права судьи на защиту или неучет смягчающих обстоятельств. Однако в ситуациях, когда ВККС провела полноценное расследование и мотивировала свои выводы, шансы на успешное оспаривание минимальны.

Наталья Решетняк