Прокуратура Адыгеи поручила РПН проверить видео со сливом сыворотки в Курджипс

Информация о предположительном сливе сырзаводом из Майкопского района Адыгеи сыворотки в реку Курджипс направлена для проверки в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Пост о том, что в районе поселка Краснооктябрьский Майкопского района предприятие по производству сыра якобы сливает сыворотку в реку Курджипс, опубликовал председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Валерий Бриних. Он разместил в своем Telegram-канале видеоролик, присланный ему жителями поселка, проживающими на правом берегу Курджипса, на видео видно, как некий ручей с водой белого цвета стекает по склону в реку.

Автор съемки утверждает, что этот ручей является сывороткой, сбрасываемой сырзаводом. Также комментатор видеоролика акцентирует внимание на том, что сток в Курджипс является рукотворным. В сообщении утверждается, что грунт на склоне приобрел кислый запах, имеет признаки заболачивания, а древесно-кустарниковая растительность там практически погибла.

Эколог поясняет, что, согласно технологии производства мягких и рассольных сыров, при производстве 1 кг сыра образуется 10–12 л сыворотки и других жидких отходов. Если сообщение местного жителя соответствует действительности, то при попадании в окружающую среду отходы производства способны существенно нарушить природный баланс, негативно повлиять не только на экологическую ситуацию, но и на санитарно-эпидемиологическую обстановку, пишет эколог.

Сыворотка при попадании в воду создает кислую среду, в которой «сжигается» растворенный в воде кислород, из-за чего рыба и другие гидробионты испытывают удушье и погибают в заморах. Также, рассказывает Валерий Бриних, Курджипс является одним из немногих местообитаний пресноводного краба кавказского (занесен в Красные книги Адыгея и РФ), и загрязнение реки сывороткой, если оно имеет место, может угрожать дальнейшему благополучию этого вида водного животного.

Кроме того, Курджипс является притоком реки Белая, поэтому все стоки неизбежно попадают в нее, а оттуда — в Краснодарское водохранилище, переживает эколог.

Чтобы проверить сообщение жителей, Адыгейское отделение Всероссийского общества охраны природы обратилось в Роспотребнадзор и в Росприроднадзор. Теперь же вслед за ним в эти службы обратилась и республиканская прокуратура.

Михаил Волкодав