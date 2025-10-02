Артем Жога подвел итоги года работы полпредом президента в УрФО

Бывший председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) и экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога подвел итоги года работы полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). «Год пролетел на одном дыхании. Безмерно благодарен Владимиру Путину за возможность работать на Урале. Здесь я свой, и это мой дом»,— написал он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Жоги, он успел провести около 200 совещаний по темам выборов, подачи отопления, патриотического воспитания, подготовка кадров, сбор урожая, ремонта школ и льгот для участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. «Часто лично встречаюсь с бойцами, чтобы слышать их запросы из первых уст. Выстроено хорошее взаимодействие с региональными филиалами фонда "Защитники Отечества". В августе мы с успехом провели первый Кубок полпреда для ветеранов и их семей»,— добавил полпред.

Артем Жога подчеркнул, что за год работы не раз наносил визит в каждый регион УрФО. «Приезжал на заводы и инновационные производства, в больницы и школы, посещал спортивные состязания и музеи, много общался с детьми и молодежью. Везде я чувствовал, какие невероятные люди живут на Урале и в Западной Сибири»,— отметил он.

Отдельно господин Жога поблагодарил губернаторов шести регионов УрФО «за теплый прием и поддержку». «С каждым из них мы быстро нашли общий язык, сейчас находимся на постоянной связи, совместно реализуем новые проекты и решаем проблемы»,— пояснил полпред.

УрФО включает в себя шесть субъектов: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Общая площадь субъектов составляет 1818,49 тыс. кв. км. (10,62% площади РФ). По данным сайта полпредства, на начало 2024 года в регионах УрФО проживали 12,2 млн человек.

Артем Жога сменил на посту полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, который занимал соответствующую должность с 2020 года. В июне 2024 года господин Якушев был назначен врио секретаря генсовета «Единой России», в сентябре того же года — первым заместителем председателя Совета федерации. На этих постах он сменил Андрея Турчака, который возглавил Республику Алтай.

В октябре 2024 года многие уральские чиновники восприняли с тревогой назначение господина Жоги, напоминая, что некоторые прежние полпреды в УрФО конфликтовали с губернаторами. Впрочем, вопреки ожиданиям, Артем Жога спустя месяц работы в новой должности заявил, что «нашел общий язык» с представителями силового блока, главами регионов, аппаратом полпредства и федеральными инспекторами. «Все это время постоянно какие-то люди писали личные сообщения, пугали, что тут сложно, тяжело найти общий язык. Неправда»,— подчеркнул тогда он. Одним из главных направлений в его работе стали поддержка участников, ветеранов СВО и увеличение числа бойцов в органах власти.

