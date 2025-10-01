Число банкротств в Краснодаре за год выросло на 4,6%

В Краснодаре за январь—август 2025 года число процедур банкротства увеличилось на 4,6% — с 792 до 828. Наибольший рост зафиксирован в оптовой торговле, где показатель вырос с 170 до 191 (+12,3%), а также в строительстве зданий — с 151 до 163 (+8%). В транспортной отрасли динамика составила 18,5% — 32 против 27, пишет «Ъ-Сочи».

Одновременно снижение показателей наблюдалось в специализированных строительных работах (73 против 75), операциях с недвижимостью (50 против 51) и строительстве инженерных сооружений (32 против 37). Незначительное сокращение отмечено в финансовых услугах (20 против 22) и розничной торговле (18 против 19).

В целом по Краснодарскому краю за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 1,7 тыс. случаев банкротств против 1,6 тыс. годом ранее, что соответствует росту на 1,5%. Лидером по числу процедур остается оптовая торговля — 332 против 308 (+7,8%). В строительстве зданий показатель вырос с 295 до 313, в транспорте — с 54 до 64. При этом сокращение наблюдалось в строительстве инженерных сооружений (61 против 72), специализированных строительных работах (115 против 120), а также в производстве продуктов питания (48 против 49). Незначительное снижение отмечено в растениеводстве и животноводстве (60 против 61) и инженерных услугах (54 против 55).

По данным аналитиков, в 2025 году рынок региона демонстрирует умеренный рост числа банкротств при разнонаправленной отраслевой динамике: строительство и оптовая торговля усилили позиции в антирейтинге, тогда как часть секторов показала спад.

В Сочи за январь—август зарегистрировали 227 случаев банкротств юридических лиц против 225 годом ранее (+0,9%). Основной рост пришелся на строительство зданий — с 59 до 64 (+8,5%), а также на оптовую торговлю (32 против 35) и транспорт (восемь против девяти). В то же время в специализированных строительных работах число процедур снизилось с 14 до 12, в строительстве инженерных сооружений — с 11 до восьми, в архитектурных и инженерных услугах — с 10 до семи. Без изменений остались показатели в сфере недвижимости (16), общественного питания (10), аренды и лизинга (пять).

Вячеслав Рыжков