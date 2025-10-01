В Сочи число банкротств за год выросло на 0,9%

В Сочи за январь—август 2025 года зарегистрировали 227 случаев банкротств юридических лиц против 225 годом ранее, рост составил 0,9%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» аналитики Контур.Фокуса.

Наибольший вклад в динамику внесло строительство зданий, где число процедур увеличилось с 59 до 64, плюс 8,5%. В оптовой торговле показатель вырос с 32 до 35, в транспорте — с восьми до девяти. При этом в ряде отраслей наблюдалось снижение: в специализированных строительных работах число банкротств упало с 14 до 12, в строительстве инженерных сооружений — с 11 до 8, в архитектурных и инженерных услугах — с 10 до 7. Без изменений остались операции с недвижимостью и общественное питание — 16 и 10 соответственно, а в аренде и лизинге показатель сохранился на уровне пяти.

В Краснодаре число банкротств увеличилось на 4,6% — с 792 в 2024 году до 828 в 2025-м. Основной рост пришелся на оптовую торговлю, где показатель поднялся с 170 до 191, +12,3%, и на строительство зданий — со 151 до 163, +8%. В транспорте динамика составила 18,5% — 32 против 27. В то же время сокращение произошло в специализированных строительных работах — до 73 против 75, в операциях с недвижимостью — до 50 против 51, в строительстве инженерных сооружений — до 32 против 37. Незначительное снижение показали финансовые услуги — 20 против 22 и розничная торговля — 18 против 19.

По Краснодарскому краю в целом за восемь месяцев 2025 года количество банкротств составило 1,7 тыс. против 1,6 тыс. годом ранее, рост — 1,5%. Лидером по числу процедур остается оптовая торговля — 332 против 308, прирост 7,8%. В строительстве зданий показатель вырос с 295 до 313, в транспорте — с 54 до 64. Одновременно наблюдалось сокращение в строительстве инженерных сооружений — с 72 до 61, в специализированных строительных работах — со 120 до 115, в производстве продуктов питания — с 49 до 48. Незначительное снижение зафиксировано также в растениеводстве и животноводстве — 60 против 61 и в инженерных услугах — 54 против 55.

По данным специалистов, в 2025 году рынок Краснодарского края фиксирует умеренный рост числа банкротств, при этом тенденция различается по отраслям: строительство и оптовая торговля усилили позиции в антирейтинге, тогда как часть секторов показала сокращение.

Мария Удовик