Воронежский ресторатор Михаил Меркулов закрывает два убыточных заведения

В Воронеже ресторатор Михаил Меркулов закрывает бар «potatoСКУМБРИЯ» на улице Плехановской и бистро «Брат азиат» в парке «Дельфин» на улице Остужева. Бизнесмен рассказал «Ъ-Черноземье», что основной причиной такого решения стала нерентабельность заведений, вызванная нехваткой операционного ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер закрывшегося бара «potatoСКУМБРИЯ» в Воронеже

Фото: со страницы Михаила Меркулова во «Вконтакте» Интерьер закрывшегося бара «potatoСКУМБРИЯ» в Воронеже

Фото: со страницы Михаила Меркулова во «Вконтакте»

«Брат азиат» проработал в «Дельфине» два сезона — он был открыт на месте одной из пельменных сети «Папин сибиряк». По словам господина Меркулова, проект был сезонным — «летом зарабатываешь, в холодное время года покрываешь убытки тем, что заработал». Этой зимой бизнесмен ожидал большие убытки «с непонятной перспективой следующего года», поэтому решил закрыть бистро.

Бар «potatoСКУМБРИЯ» открылся в мае 2025 года. Он также появился на месте пельменной «Папин Сибиряк» — последней точки сети, закрывшейся по экономическим причинам. «Думаю, больше ошибка концепции для данной локации. Этот проект намного лучше зашел бы в современном спальнике, чем в районе дневной деловой и учебной активности. Все-таки пиво, вино, рыба, морепродукты по демократичным ценам»,— считает Михаил Меркулов.

Помещение «морского» бара в аренде у бизнесмена — его планируют передать другой ресторанной компании под новый проект. Название заведения и его концепцию господин Меркулов не раскрыл.

В активе ресторатора остаются четыре заведения: рюмочная «Зюзя», бар «Хлам», нео-рюмочная «Зюзякая» и мексиканский бар HulioBar. Михаил Меркулов вместе с постоянными партнерами Сергеем Любицким и Алексеем Кравцовым планирует сосредоточиться на этих проектах. Команде заведений предстоит сформировать отдел маркетинга, переехать в новый офис, запустить системы лояльности и так далее.

«Новые проекты до весны вообще не планирую. Буду наблюдать за экономической ситуацией. Пока все как-то туманно. Лучше попытаться сохранить перспективные проекты на хорошем плаву, чем тянуть убыточные»,— заключил Михаил Меркулов.

О судебном споре вокруг ресторана «Ярды» в Воронеже — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова