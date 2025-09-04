Ни ярда набережной

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск мэрии регионального центра и признал самовольными постройки бизнесмена и одного из лидеров местной азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова рядом с Петровской набережной. Речь идет о едином строении из гаража, хозпостройки и здания, в котором располагается ресторан «Ярды». Согласно требованиям городской администрации, строение должно быть снесено. Сам господин Халилов находится в СИЗО, куда был заключен в середине августа как подозреваемый в даче взятки.

Иск мэрии Воронежа к известному представителю азербайджанской диаспоры и владельцу расположенного в областном центре Алексеевского рынка Юсифу Халилову о признании самовольными его построек рядом с Петровской набережной в полном объеме удовлетворен областным арбитражным судом. Это стало известно из картотеки арбитражных дел.

Как следует из отраженных в материалах дела требований администрации, ИП Халилов должен снести единое строение, состоящее из двухэтажного гаража площадью 334,4 кв. м, двухэтажного нежилого здания площадью 1256,6 кв. м — в нем находится ресторан «Ярды» — и двухэтажной хозяйственной постройки площадью 256 кв. м, на участках №3в, 5 и 3 по Енисеевской улице. На снос отводится три месяца с момента вступления в силу решения суда. Одновременно суд отказал Юсифу Халилову во встречном иске, в котором тот просил признать за ним право собственности на самовольную постройку площадью 1690,1 ± 8,2 кв. м на двух земельных участках по адресам: Енисеевская ул., 3в, 5, и Енисеевская ул., 3.

Судебный спор о судьбе заведения начался в августе 2022 года. Первоначально мэрия требовала привести здание ресторана в соответствие с параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования и застройки и указанными в уведомлении о планируемом строительстве от сентября 2019 года. Согласно материалам дела, в уведомлении, согласно которому господин Халилов построил объект, шла речь не о ресторане и гараже, а о двухэтажном индивидуальном жилом доме площадью 407 кв. м.

За время разбирательства прошли две экспертизы, которые должны были ответить на вопросы о соответствии построенного здания заявленным параметрам, градостроительным, строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам, определить его безопасность и возможные нарушения интересов третьих лиц.

На заседании в мае этого года администрация уточнила исковые требования. В июне сторона ответчика ходатайствовала о новой экспертизе, но суд ответил отказом.

Представляющий интересы Юсифа Халилова адвокат Сергей Шлабович назвал решение суда «незаконным и необоснованным». «Суд в нарушение всех норм права и позиции Верховного суда РФ, неоднократно выраженной в пленумах, незаконно и необоснованно отказал в назначении экспертизы и постановил совершенно скандальное решение. Обжаловать мы его будем, как только получим в полном виде»,— заявил «Ъ-Черноземье» господин Шлабович.

В мэрии Воронежа отметили «Ъ-Черноземье», что смогут подробно прокомментировать ситуацию после опубликования решения суда (по состоянию на 4 сентября в картотеке арбитража его нет.— «Ъ-Черноземье»).

17 августа Ленинский районный суд Воронежа заключил Юсифа Халилова под стражу. Как сообщали в судебной инстанции, предприниматель обвиняется в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в начале марта 2025 года господин Халилов обратился через посредника к врачу-дерматовенерологу — члену военно-врачебной комиссии — и передал ему 330 тыс. руб. В итоге комиссия признала сына предпринимателя непригодным к срочной службе в армии. Адвокат Даниил Дробышев, защищающий Юсифа Халилова в рамках уголовного дела, не стал комментировать эту версию.

В СИЗО Юсифу Халилову предстоит пробыть до 14 октября. Сергей Шлабович отметил, что арест доверителя никак не влияет на процесс обжалования решения арбитражного суда.

В начале июля Юсифа Халилова в качестве свидетеля опросили по уголовному делу теперь уже бывшего учредителя юрлица Алексеевского рынка ООО «Алефъ» Игоря Нахамяева, которому полиция вменяет незаконный возврат исполнительского сбора службы судебных приставов. Также на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина находится уголовное дело об организации незаконной торговали на рынке.

«Несмотря на выявленные нарушения в деятельности объекта и судебное решение о сносе, до настоящего времени он не демонтирован. При этом трудоустроенные на рынке приезжие, в том числе находящиеся на территории страны нелегально, систематически нарушают общественный порядок и устраивают драки с применением оружия»,— сообщали в ведомстве.

