Ресторатор Михаил Меркулов решил открыть в Воронеже мексиканский HulioBar

Известный в Воронеже ресторатор Михаил Меркулов (бар «Хлам», нео-рюмочная «Зюзя», пельменная «Папин Сибиряк», азиатская нео-рюмочная «Зюзякая») готовит к открытию в облцентре мексиканский бар HulioBar. Его планируется запустить в мае 2025 года на площадке закрывшегося бара «Нигилист» на улице Кирова. Предварительный объем вложений — 15 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал господин Меркулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Меркулов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Михаил Меркулов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ресторатор пояснил, что реализует проект вместе со своими постоянными партнерами, но не стал называть их имена. Также он сказал, что «в нынешних реалиях и с нынешними ценами» есть сомнения, что они уложатся в заявленный бюджет. Окупить вложения планируется через два года.

«Пока провели демонтажные работы. Вывезли два КамАЗа мусора, и это еще без летней площадки. На этой неделе начинаем работу с коммуникациями. Сделаем большие красивые распашные окна. Зимой они будут закрыты, а летом — всегда распахнуты и соединены с летней площадкой, чтобы площадка и бар внутри были единым целым»,— рассказал предприниматель.

По словам господина Меркулова, площадь помещения составляет около 100 кв. м, без учета летней площадки. «В 2012-м у меня уже была попытка создания бара с похожей атмосферой, но больше заточенного на гавайскую культуру Тики. Shaka Bar. Но тогда был допущен ряд ошибок, которые я учел. В частности, просто огромное помещение в 750 кв. м»,— добавил ресторатор.

По словам собеседника издания, новый бар будет отличаться камерностью и при этом «жаркими вечеринками» по пятницам и субботам. В меню планируется представить «не банальную уличную еду, а гастрономическую историю с интересной подачей». Средний чек составит 1,5–2 тыс. руб.

«Мексика с их барной культурой, гастрономией и музыкой меня давно привлекала. Очень давно. Сейчас вижу некие тренды в Москве и Питере на эту кухню и культуру. Ну, и камерный бар с жаркими вечеринками давно просится в Воронеже»,— заключил господин Меркулов.

Об открытии ресторана азиатской кухни в Воронеже за 85 млн руб. читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова