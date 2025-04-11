Вместо пельменной в центре Воронежа откроют «морской» бар с пивом и вином

Воронежский ресторатор Михаил Меркулов (рюмочная «Зюзя», бар «Хлам», нео-рюмочная «Зюзякая») раскрыл «Ъ-Черноземье» концепцию нового проекта, который он реализует на месте последней пельменной «Папин Сибиряк» на улице Плехановской в облцентре. В мае 2025 года там планируется открыть бар «potatoСКУМБРИЯ». Предварительный объем вложений составляет 1,5–2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реализует воронежский бизнесмен Михаил Меркулов с постоянными партнерами

Фото: предоставлено Михаилом Меркуловым Проект реализует воронежский бизнесмен Михаил Меркулов с постоянными партнерами

Фото: предоставлено Михаилом Меркуловым

Господин Меркулов будет реализовывать проект через местное ООО «Огого» с постоянными партнерами Сергеем Любицким и Алексеем Кравцовым. Они планируют окупить инвестиции до декабря 2025 года.

Меню «potatoСКУМБРИЯ» будет включать рыбу, морепродукты, картофель фри, барная карта — пиво и российские вина. Интерьер заведения планируется в морском стиле. Площадь заведения составляет около 90 кв. м. Летней веранды рядом с ним не будет, однако планируется сделать посадку на лестнице и распашные окна.

Последняя пельменная сети «Папин Сибиряк» закрывается на следующей неделе. Среди причин такого решения господин Меркулов называл экономическую непривлекательность проекта, который стал для него и его партнеров «чемоданом без ручки».

В мае Михаил Меркулов также планирует открыть мексиканский HulioBar на улице Кирова в Воронеже. Предварительный объем инвестиций в проект составляет 15 млн руб. Раньше на этом месте был бар «Нигилист».

Алина Морозова