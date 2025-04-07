В Воронеже закрывается сеть пельменных «Папин Сибиряк»

На следующей неделе в Воронеже закрывается последняя из пяти пельменных местной сети «Папин Сибиряк». Как рассказал «Ъ-Черноземье» один из владельцев сети Михаил Меркулов (бар «Хлам», нео-рюмочная «Зюзя», азиатская нео-рюмочная «Зюзякая»), заведения пройдут ребрендинг и откроются уже в рамках нового проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из точек сети пельменных «Папин Сибиряк» в Воронеже

Фото: предоставлено Михаилом Меркуловым Одна из точек сети пельменных «Папин Сибиряк» в Воронеже

Фото: предоставлено Михаилом Меркуловым

Господин Меркулов будет реализовывать новый проект через местное ООО «Огого» вместе со своими постоянными партнерами Сергеем Любицким (ему также принадлежит местное ООО «Восток», занимающееся торговлей в неспециализированных магазинах) и Алексеем Кравцовым (также владеет местным ООО «Агростройклимат», которое продает электрическую бытовую технику). Другие подробности проекта бизнесмен раскрывать не стал, так как его концепция еще прорабатывается.

Идея «Папиного Сибиряка» зародилась у Михаила Меркулова, когда он лепил пельмени с маленькой дочкой. Перед этим они посмотрели серию мультсериала «Маша и Медведь», где главные герои готовили это блюдо.

Первая пельменная «Папин Сибиряк» открылась в 2016 году, в нее предприниматели вложили порядка 5 млн руб. Помещение не было оборудовано под общепит, поэтому пришлось «все делать с нуля». Запуск еще четырех точек обошелся им примерно в 12–15 млн руб. Впоследствии планировалось даже запустить франшизу, но от этих планов пришлось отказаться.

«Пандемия внесла коррективы, да и сама концепция, хоть и классная, но экономически не привлекательная. Ну, не готовы у нас люди покупать качественные пельмени дорого, а лепить их дорого, очень дорого с нынешней оплатой ручного труда и с себестоимостью качественных ингредиентов. Жаль, очень жаль, но чемодан без ручки нести тяжело»,— рассказал господин Меркулов и добавил, что сеть пельменных практически не приносила прибыли.

Бизнесмен также готовится к запуску мексиканского бара в центре Воронежа. Его планируется открыть на улице Кирова в мае. Предварительный объем вложений — 15 млн руб.

Алина Морозова