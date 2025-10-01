Работы на Фадеевском путепроводе не нарушат работу транспорта в Краснодаре

Реконструкция Фадеевского путепровода не ограничит движение общественного транспорта в Краснодаре. Со 2 октября изменится схема движения на участке улицы имени Фадеева от улицы 1-го Мая до улицы Аэропортовской. Проезжую часть сузят до двух полос, также переустроят контактную сеть троллейбусов, сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель директора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Андрей Швабауэр заявил, что по маршруту №7 запустят троллейбусы на автономном ходу в достаточном количестве. На этом этапе движение автомобилей по улице Аэропортовской ограничивать не планируют.

Модернизацию Фадеевского путепровода проведут в рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры «25/35» по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Специалисты обновят покрытие шести полос, переустроят все инженерные коммуникации и троллейбусную контактную сеть, отремонтируют тротуары и установят шумозащитные экраны.

Алина Зорина