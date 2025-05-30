Сайгаки из Казахстана массово пересекают границу Саратовской области

Значительное число сайгаков мигрирует с территории Казахстана в Саратовскую область. Данный факт 30 мая подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин.

В своем Telegram-канале глава области сообщил, что ситуация с перемещением животных обсуждалась с профильным заместителем председателя правительства. По словам Бусаргина, все ответственные службы и специалисты уже развернули работу в приграничных районах, осуществляя постоянный мониторинг и принимая необходимые меры реагирования.

Отдельным поручением губернатора стала оценка потенциального ущерба для местных аграриев, связанного с появлением сайгаков. Министерству сельского хозяйства совместно с финансовым блоком правительства поставлена задача оперативно проанализировать возможные последствия. Для минимизации негативного воздействия на сельхозпроизводителей планируется разработка дополнительных мер государственной поддержки.

Никита Маркелов