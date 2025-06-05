Саратовские фермеры получат компенсацию ущерба от сайгаков

Саратовские фермеры, чьи хозяйства пострадали от сайгаков, смогут рассчитывать на финансовую поддержку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, в настоящее время специальные комиссии оценивают ущерб, причиненный сайгаками фермерским хозяйствам ряда районов. Господин Бусаргин отметил: из бюджета области фермерам компенсируют понесенные в ходе посевной кампании затраты на семена и ГСМ. В ближайшее время региональный минсельхоз подготовит алгоритм предоставления выплат.

Ранее Роман Бусаргин подчеркивал, что в Саратовскую область мигрирует большое число сайгаков с территории Казахстана. Специалисты приступили к работе в приграничных районах и принимают необходимые меры реагирования.

Павел Фролов