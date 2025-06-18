Федеральный закон изменят из-за нашествия сайгаков на поля Саратовской области

Массовая миграция сайгаков из Казахстана, станет причиной внесения изменений в федеральное законодательство. Соответствующая инициатива была одобрена на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, прошедшем в рамках Дней региона в верхней палате парламента.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин, выступая перед сенаторами, подчеркнул весомый вклад региона в продовольственную безопасность страны. Он акцентировал внимание на серьезных трудностях, вызванных перемещением стад сайгаков с территории Казахстана, которое приводит к значительному ущербу для земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам обсуждения парламентский комитет поддержал предложения региона. Члены комитета рекомендовали правительству РФ проработать дополнения к статье 48 Федерального закона «Об охоте...». Ключевое изменение – введение основания для регулирования численности диких животных в целях предотвращения ущерба сельскому хозяйству.

Конкретно предлагается закрепить положение о том, что охота для регулирования численности сайгака будет проводиться специализированными юридическими лицами или госучреждениями субъекта РФ. Мясо добытых животных должно реализовываться заготовительным организациям либо уничтожаться в строгом соответствии с ветеринарными нормами.

Никита Маркелов