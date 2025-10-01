Между Сочи и Имеретинским курортом запустили 26 дополнительных «Ласточек»

На маршруте Сочи — Имеретинский курорт начали курсировать 26 дополнительных ежедневных электропоездов «Ласточка», соединяющих центр города с Сириусом через Мацесту, Хосту и Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Запуск движения состоялся на станции Имеретинский курорт. В церемонии участвовали замглавы Сочи Вячеслав Бауэр, руководитель администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин и представители перевозчика.

По словам эксперта, новые рейсы снизят нагрузку на автодороги. Эта мера сделает транспортную систему Большого Сочи более устойчивой.

Первый поезд из Сочи отправляется в 5:25, из Имеретинского курорта — в 3:51. Последние рейсы идут в 00:15 и 23:15 соответственно. Полное расписание размещено на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пятидневный железнодорожный круиз по маршруту Москва — Таганрог — Сочи — Москва стартует 1 ноября 2025 года.

Анна Гречко