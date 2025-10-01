Из Москвы в Сочи запустят туристический поезд «На юг»
Пятидневный железнодорожный круиз по маршруту Москва — Таганрог — Сочи — Москва стартует 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За время путешествия туристы увидят берега Черного и Азовского морей, побывают на чайных плантациях Мацесты, в сочинском «Дендрарии» и Олимпийском парке. Для участников подготовили три экскурсионные программы на выбор: прогулки по городам или посещение культурных мероприятий.
Пассажиры будут размещаться в купейных вагонах и СВ с кондиционерами, душевыми и розетками. В составе поезда также предусмотрен вагон-ресторан.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пассажиропоток пригородных поездов в Краснодарском крае за семь месяцев 2025 года достиг 11,5 млн человек.