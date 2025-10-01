РЖД запускает туристический поезд из Москвы в Сочи через Таганрог

РЖД запускает туристический поезд «На Юг», первый рейс которого состоится 1 ноября из Москвы. Об этом сообщает пресс-службе компании в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Путешествие в формате отеля на колесах позволит туристам посетить Таганрог и Сочи. По маршруту пассажиры смогут увидеть берега Азовского и Черного морей, прогуляться по чеховским местам в Таганроге, а также посетить Мацестинские чайные плантации, Олимпийский парк и Дендрарий в Сочи.

В программу входят экскурсии, прогулки и дегустации. Туристы могут выбрать один из трех вариантов маршрута.

Состав оборудован кондиционерами и душевыми. Пассажирам предлагают места в купе, СВ и услуги вагона-ресторана.

Мария Удовик