«Обер Хутор» купила олимпийскую канатную дорогу у «Розы Хутор»

Компания «Обер Хутор», технический заказчик «Интерроса», приобрела канатную дорогу 3S, расположенную рядом с курортом «Роза Хутор». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу «Интерроса».

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Объект активно использовался во время XXII зимних Олимпийских игр. В компании подчеркнули, что сохранение олимпийского наследия является частью миссии курорта. Канатная дорога может быть задействована для развития транспортной инфраструктуры с учетом планов по расширению территории.

В компании отметили, что в будущем объект сможет соединить нижний уровень курорта Роза Долина со станцией Роза Стадион, минуя Горную Олимпийскую деревню.

Пропускная способность канатной дороги составляет до 3,5 тыс. человек в час, а каждая кабина вмещает до 32 пассажиров. Одной из особенностей объекта является возможность перевозить легковые автомобили на специальных грузовых платформах.

В начале августа 2025 года Управление Росимущества по Краснодарскому краю объявило о продаже объектов канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор». Стартовая цена была установлена на уровне 99,2 млн руб. с учетом НДС, что составляет 10% от начальной стоимости и является минимально допустимой суммой.

Торги состоялись 25 сентября, а имущество включено в программу приватизации федеральной собственности на 2025–2027 годы.

Мария Удовик