«Обер Хутор» приобрела канатную дорогу возле «Розы Хутор»

Технический заказчик «Интерроса», компания «Обер Хутор», приобрела канатную дорогу 3S, расположенную вблизи курорта «Роза Хутор». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании «Интеррос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Этот объект активно использовался во время XXII зимних Олимпийских игр, а сохранение и поддержание олимпийского наследия является частью миссии курорта. При этом канатная дорога может использоваться для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры курорта с учетом планов по развитию его территории. В будущем объект может соединить нижний уровень курорта "Роза Долина" со станцией "Роза Стадион", минуя Горную Олимпийскую деревню»,— сообщили в компании.

Канатная дорога может поднимать до 3,5 тыс. человек в час, при этом кабины вмещают до 32 пассажиров каждая. Отдельной особенностью является возможность перевозки легкового транспорта на специальных грузовых платформах.

В начале августа 2025 года Управление Росимущества по Краснодарскому краю выставило на торги объекты, входящие в состав «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"». Стартовая цена лота составила 99,2 млн руб. с учетом НДС. Эта сумма составила 10% от начальной стоимости и является минимально допустимой.

Торги состоялись 25 сентября. Имущество, выставленное на торги, включено в программу приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы.

Вячеслав Рыжков