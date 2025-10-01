Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Обер Хутор» приобрела канатную дорогу возле «Розы Хутор»

Технический заказчик «Интерроса», компания «Обер Хутор», приобрела канатную дорогу 3S, расположенную вблизи курорта «Роза Хутор». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании «Интеррос».

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Этот объект активно использовался во время XXII зимних Олимпийских игр, а сохранение и поддержание олимпийского наследия является частью миссии курорта. При этом канатная дорога может использоваться для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры курорта с учетом планов по развитию его территории. В будущем объект может соединить нижний уровень курорта "Роза Долина" со станцией "Роза Стадион", минуя Горную Олимпийскую деревню»,— сообщили в компании.

Канатная дорога может поднимать до 3,5 тыс. человек в час, при этом кабины вмещают до 32 пассажиров каждая. Отдельной особенностью является возможность перевозки легкового транспорта на специальных грузовых платформах.

В начале августа 2025 года Управление Росимущества по Краснодарскому краю выставило на торги объекты, входящие в состав «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"». Стартовая цена лота составила 99,2 млн руб. с учетом НДС. Эта сумма составила 10% от начальной стоимости и является минимально допустимой.

Торги состоялись 25 сентября. Имущество, выставленное на торги, включено в программу приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все