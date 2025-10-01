Анна Невзорова досрочно сложила с себя полномочия депутата ЗСК

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Анна Невзорова объявила о досрочном сложении полномочий, сославшись на намерение сосредоточиться на общественной и партийной деятельности. По ее словам, приоритетом станет работа по реализации федеральных и региональных проектов «Единой России», что требует «полной концентрации и максимальной отдачи».

Она подчеркнула, что продолжит деятельность в Сочи, где планирует расширять гуманитарные, волонтерские и благотворительные инициативы. Кроме того, госпожа Невзорова сохранит пост координатора «Женского движения Единой России» в Краснодарском крае и руководителя ГК «ДЕСО», реализующей проекты в сфере благоустройства и развития городской среды.

Подводя итоги трех лет в краевом парламенте, Анна Невзорова поблагодарила коллег и председателя ЗСК Юрия Бурлачко, отметив, что считает заложенные инициативы прочным фундаментом для дальнейшей работы.

Вячеслав Рыжков