Причиной пожара на ярославском НПЗ могло стать возгорание оборудования

На ярославском НПЗ утром 1 октября произошло возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил источник. Официального подтверждения данной информации нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 06:28. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 09:06, в 09:18 пожар был локализован, в 12:40 — ликвидирован. В тушении было задействовано 36 единиц техники и 106 человек личного состава.

«Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России»,— сообщили в МЧС.

По словам губернатора Михаила Евраева, пожар возник по техногенным причинам, атаки БПЛА не было. В настоящее время завод работает в штатном режиме.

Алла Чижова