Причиной пожара на ярославском НПЗ могло стать возгорание оборудования
На ярославском НПЗ утром 1 октября произошло возгорание оборудования, которое не повлияло на работу предприятия. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил источник. Официального подтверждения данной информации нет.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 06:28. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 09:06, в 09:18 пожар был локализован, в 12:40 — ликвидирован. В тушении было задействовано 36 единиц техники и 106 человек личного состава.
«Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России»,— сообщили в МЧС.
По словам губернатора Михаила Евраева, пожар возник по техногенным причинам, атаки БПЛА не было. В настоящее время завод работает в штатном режиме.