Пожар на ярославском НПЗ потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на ярославском НПЗ. Сообщение центра общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС» опубликовало правительство Ярославской области.

«Возгорание на территории "Славнефть-ЯНОС " ликвидировано. Завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 06:28. Площадь возгорания составила 200 кв.м. Открытое горение ликвидировали к 09:06, а в 09:18 пожар был локализован. В тушении было задействовано 36 единиц техники и 106 человек личного состава. По словам губернатора Михаила Евраева, пожар возник по техногенным причинам, атаки БПЛА не было.

Антон Голицын