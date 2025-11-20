«Под капотом» финтеха: как ИТ-Центр ПСБ настраивает «двигатель» цифрового банка

В России активно идет процесс импортозамещения технологий в банковской сфере. Банки переходят на отечественное программное обеспечение и оборудование, при этом все шире используется автоматизация и искусственный интеллект. О роли ИТ в развитии банковской сферы, привлечении кадров и будущем профессии «Ъ-Ярославль» поговорил с руководителем Регионального центра информационных технологий банка ПСБ в Ярославле Алексеем Карзиным.

Фото: Пресс-служба ПСБ

— Как давно ИТ-центр ПСБ работает в Ярославле, как он развивался? Сколько всего сотрудников в центре сейчас, и чем именно они занимаются?

— Если представить весь банк огромным механизмом, то наш ИТ-центр – это часть того самого мотора, который обеспечивает бесперебойную работу всей ИТ-инфраструктуры банка.

История ИТ-центра в Ярославле началась в 2014 году. Тогда мы были небольшой, но уже очень ответственной командой, которая занималась разными задачами: от срочной помощи коллеге с зависшим компьютером до поддержки больших и сложных банковских ИТ-систем.

Сегодня в нашей команде 150 специалистов, а количество направлений работы в Центре выросло втрое. Эксперты Центра администрируют сети, настраивают телефонию, обеспечивают предоставление доступов в системы банка и обновляют рабочие места. Также мы занимаемся внедрением новых ИТ-систем, то есть делаем так, чтобы сложные технологии начали работать быстро и без сбоев. А еще именно ИТ-центр Ярославля обеспечивает первую линию поддержки части подразделений банка - принимает заявки от пользователей и оказывает первичную помощь в решении неполадок с программным и аппаратным обеспечением. Только вдумайтесь — наша команда обрабатывает более 100 000 обращений в год: от помощи с забытым паролем до сложных инцидентов по исправлению ошибок в коде банковских систем.

— Такой ИТ-центр в банке один или есть в других регионах, и чем отличается ваш?

— Сегодня в банке функционирует несколько ИТ-центров: в Ярославле, Самаре, Тольятти, Ижевске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Центр в Ярославле был открыт первым, и теперь он располагается в столице ПСБ, так как с 1 апреля банк сменил юридическую и налоговую прописку с московской на ярославскую.

Наша географическая рассредоточенность — это не вызов, а преимущество, которое позволяет нам привлекать таланты со всей страны и обеспечивать резервирование функций. Мы не просто набор команд в разных городах, а единый и сплоченный организм. Благодаря современным каналам коммуникации и общей системе работы, расстояние не является преградой для обеспечения качественной поддержки работы информационных систем банка.

— Какие достижения команды за последнее время вызывают у вас особую гордость?

— Если говорить о самых ярких достижениях, то я горжусь не отдельными проектами, а тем, как наша команда справляется с вызовами уровня одной из ведущих финансовых организаций страны — ПСБ входит в топ-5 российских банков по размеру активов.

Если говорить о конкретных примерах, то к ним относится беспрецедентная по срокам и сложности интеграция банковских систем в новых регионах, в которой наши ярославские сотрудники принимали активное участие вместе с коллегами из других ИТ-подразделений банка. Мы не просто технически объединили процессы, а обеспечили бесперебойное обслуживание миллионов новых клиентов. Во-вторых, это масштабная программа импортозамещения. Мы все вместе, единой командой блока информационных технологий, внедрили отечественные аналоги ключевых информационных систем, что значительно повысило технологический статус всего банка. Именно за такие высокие результаты многие члены нашей команды были удостоены корпоративных и отраслевых наград. Но главная награда для нас — это уверенность миллионов клиентов в надежности нашего банка.

Быть частью команды одного из лучших банков страны — это уже ответственность. А быть той силой, которая обеспечивает его непрерывную и бесперебойную работу, — это то, чем я и мои коллеги по-настоящему гордимся.

— Кадровый вопрос сегодня — один из главных для ИТ-сектора. Где вы берете сотрудников и как их мотивируете?

—Конечно, наши сотрудники — в основном ярославцы, но с каждым годом все больше ребят переезжают к нам из Рыбинска, Тутаева, других близлежащих городов и даже из других регионов. ПСБ — место, где ИТ-эксперты получают возможность работать на масштабных проектах федерального уровня, возможность влиться в действительно большую команду и влиять на работоспособность сервисов и систем, которыми пользуются миллионы людей. Банк предлагает не только интересные задачи, но и закрывает ключевые потребности современного ИТ-специалиста с точки зрения мер корпоративной поддержки: от расширенного ДМС до компенсации стоимости туристической путевки и спортивной секции.

Еще один наш канал привлечения внимания в профессиональном сообществе — организация собственных мероприятий для ИТ-специалистов. Мы создаем площадки для общения профессионального сообщества, а также выступаем партнерами ИТ-конференций и работаем со студентами технических специальностей.

Например, в мае этого года ПСБ стал генеральным партнером летней ИТ-конференции Strong Team. А также провел в Ярославле серию митапов.

— Берете ли вы людей без опыта, например, выпускников вузов?

— Да, конечно. Уже второй год подряд на кафедре ИВТ Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова мы проводим встречи со студентами последних курсов, где наши эксперты рассказывают про финтех – что сейчас в тренде, где самые интересные возможности и как знания, полученные в вузе, можно применить в реальных задачах. То есть не только теория, но и живые примеры и кейсы. Кстати, среди ключевых сотрудников и руководителей нашего ИТ-центра работают и выпускники факультета информатики и вычислительной техники Ярославского государственного университета им. П.Г Демидова.

А еще мы предлагаем ребятам пройти у нас преддипломную практику — с зарплатой! А в случае успешного прохождения — перейти к нам в штат.

Этим летом мы пошли еще дальше и трудоустроили 30 школьников — из девятых и десятых классов: эксперты банка рассказали ребятам про ИТ-профессии, погрузили в задачи и помогли почувствовать себя частью команды. И да, они не только учились, но и получали за это зарплату. Такой же проект наш Севастопольский ИТ-центр успешно реализовал в прошлом году — и даже получил награду в премии «Труд крут». Для нас это важная социальная миссия: дать молодым ребятам старт в ИТ, поддержать их интерес и показать, что банк это не только про деньги, но и про технологии, профессиональное развитие и команду.

— За чем, на ваш взгляд, будущее в банковском ИТ?

— В ИТ-сфере, как и в банковском ИТ, постоянно происходят изменения. Несколько ключевых тенденций, которые уже набирают обороты и станут еще более заметными в будущем, связаны с автоматизацией рутинных запросов пользователей. Мы уже видим как интеллектуальные чат-боты и виртуальные ассистенты меняют ландшафт банковских услуг и модель взаимодействия клиентов и банка, экономя время как сотрудников, так и клиентов. Если говорить о направлении ИТ-поддержки, то и тут на первый план постепенно выходит автоматизация рутинных задач, которая освобождает ресурс экспертов для работы на более стратегическом уровне и повышает скорость развития ИТ-инфраструктуры.

— Как могут измениться ИТ-профессии в ближайшие несколько лет?

— Развитие искусственного интеллекта оказывает все большее влияние на подход к организации работы в самых разных направлениях деятельности. И ИТ-сфера не исключение: алгоритмы забирают на себя рутинные функции и задачи. А это значит, что работа технических специалистов становится более творческой и направленной на решение интеграционных задач. Возможно, мы вскоре увидим, как ИТ-специалист станет своего рода архитектором цифровых решений. То есть тем, кто знает, как собрать из готовых блоков работающий и эффективный продукт.

Также возрастет значение «гибких» навыков. Умение объяснить сложное простыми словами, слаженно работать в команде, быстро осваивать новые инструменты – это станет ключом к развитию в технической сфере. Умение говорить с бизнесом на одном языке становится своего рода «пропуском» в мир ярких и значимых проектов.

Иными словами, ИТ-специалист будущего – это тот, кто постоянно учится, адаптируется и умеет соединять технологии с реальными бизнес-задачами. Кто не стоит на месте – тот выигрывает.

Беседовал Антон Голицын