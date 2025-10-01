На ярославском НПЗ произошел пожар
На ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Дым от пожара на ярославском НПЗ
Фото: соцсети
«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — сообщил губернатор.
Глава региона уточнил, что пожар возник по техногенным причинам. Специальные службы занимаются тушением.
Ограничений на полеты в ярославском аэропорту Туношна, которые обычно вводятся при атаках БПЛА, в ночь на 1 октября не было.