На ярославском НПЗ произошел пожар

На ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым от пожара на ярославском НПЗ

Фото: соцсети Дым от пожара на ярославском НПЗ

Фото: соцсети

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что пожар возник по техногенным причинам. Специальные службы занимаются тушением.

Ограничений на полеты в ярославском аэропорту Туношна, которые обычно вводятся при атаках БПЛА, в ночь на 1 октября не было.

Антон Голицын