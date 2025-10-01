Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ярославском НПЗ произошел пожар

На ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Дым от пожара на ярославском НПЗ

Дым от пожара на ярославском НПЗ

Фото: соцсети

Дым от пожара на ярославском НПЗ

Фото: соцсети

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что пожар возник по техногенным причинам. Специальные службы занимаются тушением.

Ограничений на полеты в ярославском аэропорту Туношна, которые обычно вводятся при атаках БПЛА, в ночь на 1 октября не было.

Антон Голицын

Новости компаний Все