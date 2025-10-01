На ярославском НПЗ ликвидировали открытое горение

Ликвидировано открытое горение на ярославском НПЗ, пожар локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Площадь возгорания составила 200 кв. м. Огонь был потушен к 09:06, а в 09:18 объявлена локализация. Напомним, сообщение о возгорании поступило в 06:28.

Всего в тушении было задействовано 36 единиц техники и 106 человек личного состава (в том числе от МЧС России 29 единиц техники и 92 сотрудника). Пожару был присвоен третий ранг сложности. Пострадавших нет.

Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, возгорание не связано с атакой БПЛА, происшествие носит техногенный характер.

Антон Голицын