Минэкономразвития привлекут к иску свердловского дептуризма к «Баден Групп»

Министерство экономического развития РФ привлекут в качестве третьего лица по иску департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области к «Баден Групп». Соответствующее решение было принято региональным арбитражным судом 20 августа, рассмотрение дела отложено до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, департамент туризма требует взыскать с «Баден Групп» не только сумму гранта в виде субсидии в размере 63,3 млн руб., но и 8,9 млн руб. пени. Привлечь Минэкономразвития суд решил, опираясь на государственную программу РФ «Развитие туризма». По другим искам дептуризма о взыскании грантовых средств у компаний третьи лица не привлекались.

Напомним, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в мае подал к девяти компаниям исковые требования о возвращении грантов на общую сумму 183 млн руб. В самом департаменте «Ъ-Урал» объясняли, что иски связаны с неисполнением обязательств грантополучателями, нарушения выявили в ходе проверок.

В Baden Family, комментируя иски, отмечали, что средства потратили на строительство экодеревни на берегу Сысертского водохранилища. «Мы были удивлены исками департамента туризма. Удивлены по простой причине: наша компания регулярно отчитывалась в департамент о ходе работ и принимала выездные проверки, по итогам которых вопросов к компаниям, входящим в ГК Baden Family, не возникало»,— сказали в компании.

Суд уже оставил без рассмотрения один из исков дептуризма — требования к Юрию Сырейщикову на сумму 3,2 млн руб. В решении указано, что департамент не уведомил ответчика о нарушениях в течение 10 дней после того, как их обнаружил, и не потребовал возврата субсидии, хотя должен был. Письмо с претензией было отправлено на четыре месяца позже, но и ее предприниматель не получил. При этом истец сможет вновь обратиться в суд, если устранит обстоятельства, которые помешали рассмотреть иск.

Анна Капустина