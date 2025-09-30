Крымский винзавод отошел «России»

Подконтрольная банку «Россия» компания «Южный проект» за 1,85 млрд руб. выкупила Крымский винодельческий завод, чье имущество входило в «Алеф-Виналь». В его портфель входят коньячный бренд «Старый Крым» и вино Villa Krim, хотя сам производство остановлено. В модернизацию и перезапуск потребуется вложить более 1,7 млрд руб.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Власти Крыма продали 100% в АО «Крымский винодельческий завод» ООО «Южный проект», следует из информации на torgi.gov.ru. Договор был заключен 22 сентября, сумма сделки составила 1,85 млрд руб. Основным владельцем «Южного проекта» выступает АО «АБ "Россия"», контролируя 99,9% долей, следует из СПАРК. В Крымском винзаводе, «Южном проекте», банке «Россия» и министерстве имущественных и земельных отношений Крыма на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Основным собственником банка «Россия» в свое время считался Юрий Ковальчук. В винодельческий бизнес в Крыму финансовая организация инвестирует уже давно. В 2017 году «Южный проект» за 1,55 млрд руб. приобрел местный завод шампанский вин «Новый свет» (см. “Ъ” от 20 декабря 2017 года), а в 2020 году вложил 5,32 млрд руб. в покупку «Массандры».

АО «Крымский винзавод» объединяет национализированные в 2023 году активы «Алеф-Виналь», следует из отчета об оценке.

Компания, как считали на рынке, контролировалась украинским бизнесменом Вадимом Ермолаевым (украинский Forbes оценивал его состояние в $220 млн в 2021 году) и была одним из крупнейших производителей алкоголя в Крыму. В портфеле ее брендов бюджетные вина Villa Krim и коньяк «Старый Крым». В портфеле завода находится 687 га виноградников.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что речь идет о виноградниках, оснащенных системой капельного орошения. Это важно для Крыма, который сталкивается с засухами, поясняет эксперт. Мощность площадки по производству вина Крымского винзавода — 969 тыс. дал в год, коньяка — 309 тыс. дал, следует из оценки. Сейчас они не действуют, виноматериала нет, но выпуск продукции можно возобновить из покупного дистиллята.

На виноградниках, отмечается в отчете, требуется восстановление шпалер и посадка лоз. Инвестиции оцениваются в 1,1 млрд и 605 млн руб. соответственно.

Финансовый план Крымского винзавода предусматривает выход на объем продаж 3 млрд руб. к 2030 году.

Предприятие планирует стать участником свободной экономической зоны, что позволит претендовать на пониженную ставку налога на прибыль и прочие льготы.

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров говорит, что рентабельность виноделия в Крыму снижается. В январе—марте 2025 года она стала отрицательной — минус 6,5%. Годом ранее показатель достигал 17,7%. Вложения в новые проекты здесь, по его словам, могут окупаться не менее семи-десяти лет и имеют смысл лишь при наличии планов относительно глубокой реструктуризации и смены бизнес-модели предприятия.

Господин Мудров считает, что ситуация в Крыму сейчас в сложнее, чем в других винодельческих регионах России. Помимо падения рентабельности производители сталкиваются с санкционными рисками и логистическими сложностями. Но позитивные ожидания инвесторов могут базироваться на увеличении доли российской продукции в структуре потребления вина. В январе—июле на нее пришлось 60,3% в тихом сегменте и 71,6% в игристом, следует из данных участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев