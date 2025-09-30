На Кубани урожай грунтовых овощей вырос на 24%

В Краснодарском крае за январь—август 2025 года собрано более 285 тыс. тонн грунтовых овощей, что на 24% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя урожайность овощей открытого грунта составила 105,7 ц/га. Сбор лука превысил 27 тыс. т при урожайности 262,9 ц/га, кабачков — 24 тыс. тонн (162 ц/га), столовой свеклы — 12,5 тыс. т (209,5 ц/га), моркови — 22,3 тыс. т (196,2 ц/га).

По состоянию на 17 сентября в крае также собрали почти 60 тыс. т тепличных овощей, преимущественно огурцов и томатов.

Как писал «Ъ-Кубань», за восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край завезли 510,6 тыс. т картофеля, что в 4,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Анна Гречко