«Черкизово» проиграло спор по бренду колбасы

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил требования ООО «ПИТ-Продукт» (входит в группу «Черкизово») о взыскании 44,6 млн руб. компенсации с ООО «Валентина» (Краснодарский край). Ответчик производит и продает в РФ колбасную продукцию под брендом, который, по мнению «ПИТ-Продукт», схож до степени смешения с товарным знаком Casademont. На этот бренд у истца имеется исключительная лицензия от октября 2017 года.

«Валентина» использует товарный знак, представляющий собой черный квадрат, в центре которого располагается желтый круг, очерченный красным контуром. В круге красным цветом написано «Смг», а ниже под кругом внутри черного квадрата указана расшифровка аббревиатуры белым шрифтом «МЯСНАЯ ГАСТРОНОМИЯ СОЛОВЬЕВА». Товарный знак Casademont суд описал как фигуру желтого цвета неправильной формы, закругленную в верхней части и вытянутую внизу. По контуру фигуры проходит красная контурная линия, внутри округлой части красным шрифтом вписан логотип, отдаленно напоминающий букву «С» с вписанной в нее буквой «г». Ниже под логотипом черным шрифтом написано Casademont.

«ПИТ-Продукт» подал иск еще в ноябре 2023 года в арбитражный суд Краснодарского края, требуя помимо взыскания компенсации запретить ответчику производить и реализовывать в РФ колбасу под похожим товарным знаком. Суд первой инстанции отклонил иск, пояснив, что не видит сходства между спорными знаками, так как сильным элементом бренда истца является слово «Casademont» и именно на нем акцентируется внимание рядового потребителя. Кроме того, товарные знаки производят разное зрительное впечатление из-за различного начертания и шрифта литер, говорится в решении. Апелляционный суд оставил его в силе.

«ПИТ-Продукт» обратился с кассационной жалобой в СИП, настаивая на том, что доминирующим элементом товарного знака Casademont является красная буква «С» в желтой окружности и именно с этим элементом визуально схож знак ответчика. Однако кассация 25 сентября отклонила его жалобу, подтвердив разницу между товарными знаками.

Анна Занина