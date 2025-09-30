На Кубани в 2024 году изъяли более 4 тысяч литров фальсифицированного алкоголя

В Краснодарском крае в 2024 году было изъято более 4 тыс. л фальсифицированного алкоголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

В регионе продолжают проводить системную и разноплановую работу по исключению продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в несанкционированных местах. Качественную продукцию можно приобрести в торговой сети. Проект постановления об эффективности реализации законодательства рассмотрят на ближайшей сессии.

Юрий Бурлачко подчеркнул важность закона «о наливайках», который устанавливает дополнительные требования к торговым объектам общепита и сокращает время продажи спиртного. Также запрещена розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков в школах, медучреждениях и соцобъектах.

Спикер отметил, что наведению порядка в сфере алкоголя уделяется особое внимание профильного департамента. Сумма поступившей в краевой бюджет пошлины в 2024 году превысила 270 млн руб.

Также наблюдается значительное снижение случаев продажи спиртного несовершеннолетним. По словам Юрия Бурлачко, это говорит об эффективности введенных законодательных ограничений.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года в Краснодарском крае наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов потребления алкоголя. Общий показатель составил 243,8 млн л, что на 27 млн л меньше.

Анна Гречко