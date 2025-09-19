На Кубани потребление алкоголя снизилось на 10%

С начала 2025 года в Краснодарском крае наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов потребления алкоголя. Общий показатель составил 243,8 млн литров, что на 27 млн литров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном выражении снижение достигло 10%, сообщили в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Специалисты отмечают сокращение показателя потребления на душу населения, который уменьшился на 10,1%. Среди ключевых факторов, способствовавших положительной динамике, эксперты выделяют рост популярности здорового образа жизни среди кубанцев, повышение общей культуры потребления алкоголя и эффективность профилактических мер, реализуемых в регионе.

Анализ по отдельным категориям алкогольных напитков показывает снижение продаж практически по всем основным позициям. Наибольшее сокращение демонстрирует сегмент тихих вин — на 16,9%. Потребление игристых вин уменьшилось на 10,5%, пива — на 8,3%, а крепкого алкоголя — на 4%. При этом был зафиксирован незначительный рост потребления такой продукции, как сидр, пуаре и медовуха.