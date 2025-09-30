В Адыгее в 2025 году отремонтируют пять мостов

В Адыгее в 2025 году к нормативам приведут пять мостовых сооружений общей протяженностью 196 погонных метров. Работы выполняются за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Фото: минстрой Адыгеи

В июле завершили ремонт моста через Чибийский канал на дороге «Яблоновский — дамба Шапсугского водохранилища». На остальных объектах подрядчики возводят опоры, монтируют балки и устраивают защитный бетонный слой.

Работы планируют завершить к 1 декабря. В планах — укладка асфальтобетона, создание подъездов и тротуаров, нанесение разметки.

По словам начальника отдела строительства «Адыгеяавтодора» Павла Бахтина, обновленные мосты обеспечат безопасные маршруты и улучшат транспортное сообщение между муниципалитетами республики.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Адыгее начнется строительство нового участка автомобильной дороги «Обход Майкопа».

Нурий Бзасежев