В России в 2026 году могут сократить субсидии на виноградарство и овощеводство

Субсидирование виноградарства и виноделия в России в 2026 году может снизиться на 7,7%, а овощеводства и картофелеводства — на 5,2%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

В документе отмечается, что на федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» в 2026 году предусмотрено 3 млрд 963,4 млн руб. против 4 млрд 293,5 млн руб. в 2025 году. В 2027–2028 годах объем финансирования предложено сократить до 2 млрд 903,4 млн руб. ежегодно.

Также уменьшится господдержка федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». На 2026–2028 годы запланировано по 3,5 млрд руб. ежегодно против 3 млрд 691,7 млн руб. в 2025 году.

Ранее Минсельхоз сообщал, что более 60% вин в магазинах и ресторанах в России являются отечественного производства. Производство растет: за семь месяцев 2025 года выпуск игристых вин увеличился на 15,8% в годовом выражении, до 8,7 млн дал, тихих вин — на 12,6%, до 20,9 млн дал.

Сейчас площади виноградников в стране составляют более 110 тыс. га, из которых 86,4 тыс. га — в плодоносящем возрасте. В 2025 году планируется заложить около 6 тыс. га новых виноградников. Урожай винограда ожидается на уровне 900 тыс. т против рекордных 908 тыс. т в 2024 году.

По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в организованном секторе в 2025 году может достичь 7,6 млн т, что выше прошлогоднего результата в 7,3 млн т. Самый высокий показатель за последние годы был зафиксирован в 2023 году — 8,6 млн т.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что площадь виноградников автохтонных сортов в Краснодарском крае достигла 550 га, увеличившись за пять лет в 17 раз.

