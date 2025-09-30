Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова отправили в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Господина Чемезова арестовали до 15 ноября. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, фигурант на посту вице-губернатора мог выдавать субсидии АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) — дочерней компании «Облкоммунэнерго». В иске прокуратуры об изъятии активов «Облкоммунэнерго» утверждалось, что чиновник фактически «шефствовал» над компанией.

Олега Чемезова доставили на допрос 29 сентября. В тот же день его госпитализировали из-за плохого самочувствия, а затем вернули в изолятор после оказания медпомощи. 16 сентября судебные приставы арестовали счета экс-вице-губернатора.

Никита Черненко