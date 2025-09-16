Судебные приставы арестовали счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала его счета. Блокировка связана с иском Генпрокуратуры о конфискации энергокомпании «Облкоммунэнерго» бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

«Адвокаты занимаются, я всегда буду открыт для любых комментариев, но сейчас я пока точных комментариев дать не могу <…>. Приходили судебные приставы, у жены тоже все арестовано, но у меня было немного наличных денег»,— сказал господин Чемезов журналистам.

По его словам, он не содействовал бизнесменам Бикову и Боброву в формировании активов «Облкоммунэнерго» в 2012-2015 годах, так как в это время работал в Тюмени в коммерческой компании. Господин Чемезов также отметил, что он не устанавливал «кабальные тарифы», поскольку этим занимается комиссия РЭК «на основании федеральных решений».

Вчера Генпрокуратура России подала в суд иск с требованием конфисковать энергокомпанию «Облкоммунэнерго» в Свердловской области. По версии ведомства, руководители компании господа Биков и Бобров пользовались связями с правительством региона, чтобы незаконно стать собственниками энергетических компаний. Всего по иску ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний.