В Севастополе разработали законопроект о гостевых домах

Власти Севастополя разработали законопроект для участия в федеральном эксперименте по легализации гостевых домов. Проект под названием «О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» проходит оценку регулирующего воздействия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников отмечает актуальность данного вопроса для черноморского курорта. Инициатива получила поддержку как бизнес-сообщества, так и представителей общественности.

Городское управление туризма уже ведет разъяснительную работу с предпринимателями по условиям эксперимента.

7 июня президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий правила работы гостевых домов. Согласно документу, в таких объектах размещения может быть не более 15 комнат для гостей, а общая вместимость не должна превышать 45 человек. Минимальная площадь одноместного номера составляет 9 кв. м, двухместного — 12 кв. м. Эксперимент по легализации гостевых домов начнется 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года.

Алина Зорина