Экс-замгубернатора Кубани задержали по подозрению в хищении гумпомощи для СВО

В Краснодаре задержан бывший замглавы Краснодарского края Александр Власов, его подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. В ближайшее время суд примет решение об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший исполняющий обязанности главы Краснодарского края Александр Власов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший исполняющий обязанности главы Краснодарского края Александр Власов

Источник «Ъ» уточнил, что в эпизоде мошенничества следствие считает экс-чиновника подстрекателем (ч. 4 ст. 33 УК РФ).

Александр Власов, занимавший пост вице-губернатора региона с 2020 года, 29 сентября объявил об отставке в связи с отправкой в зону СВО в составе добровольческого подразделения «Кубань». Господин Власов, одновременно являющийся атаманом Кубанского казачьего общества, объяснил свое решение тем, что для него, как для ветерана боевых действий, «великая честь — служить своей Родине и быть ее достойным сыном».

Как сообщили «Ъ» в правоохранительных органах, бывшего чиновника могут привлечь к уголовной ответственности за хищение гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов кубанских добровольческих подразделений в зоне СВО.

Анна Перова, Краснодар