Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске определен шорт-лист номинации «Время инноваций» премии «Твердые знаки»

Определены номинанты на премию «Твердые знаки» в категории «Время инноваций». В шорт-лист вошли промышленные предприятия, которые активно внедряют в свою работу новые технологии.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Претенденты на победу в номинации «Время инноваций»:

  • ООО «Завод роботов»;
  • НПО «Андроидная техника»;
  • ПАО «ММК»;
  • ООО «ДСТ-Урал».

Церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет в четвертый раз. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025-го.

Победители будут определены в семи категориях. Ранее были объявлены шорт-листы по номинациям «Бизнес — региону», «Успешный отдых», «Женщина у руля», «Наше будущее», «Инвестпроект года».

В этом году решено добавить новую номинацию для малого и среднего бизнеса, в которую компании могут заявиться самостоятельно. Она предназначена для предпринимателей, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах, и хотят заявить о своих достижениях. Прием заявок завершается 30 сентября.

Подведение итогов премии «Твердые знаки-2025» состоится 16 октября.

Новости компаний Все