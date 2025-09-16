В Челябинске стали известны номинанты «Твердых знаков» в категории «Успешный отдых»

«Ъ-Южный Урал» продолжает объявлять списки номинантов на премию «Твердые знаки», вручение которой состоится 16 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Определен шорт-лист в номинации «Успешный отдых». В ней представлены компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Они продвигают бренд Южного Урала, развивают туристическую инфраструктуру, проводят яркие мероприятия и оказывают услуги, ради которых хочется возвращаться в Челябинскую область.

В список номинантов вошли:

ООО «ГЛК Солнечная долина»;

ООО «Специализированный застройщик Тургояк-Резорт» («Баден-Баден Тургояк»);

ООО «Проектная компания „Аджигардак“»;

музей-заповедник «Аркаим».

Ранее был опубликован шорт-лист претендентов на получение премии «Твердые знаки» в номинации «Бизнес — региону». В этот список вошли компании, которые реализуют масштабные инфраструктурные, социальные и благотворительные проекты на Южном Урале. Их начинания стали информационными поводами для СМИ не только в Челябинской области, но и за ее пределами.

В этом году церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет в четвертый раз. Победители будут определены в семи категориях. В этом году решено добавить новую номинацию для малого и среднего бизнеса, в которую компании могут заявиться самостоятельно.