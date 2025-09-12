В Челябинске определили шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Бизнес — региону»

«Коммерсантъ Южный Урал» определил шорт-лист номинантов на премию «Твердые знаки» в категории «Бизнес — региону». В этот список вошли компании, которые реализуют масштабные инфраструктурные, социальные и благотворительные проекты на Южном Урале. Их начинания стали информационными поводами для СМИ не только в Челябинской области, но и за ее пределами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В число претендентов на победу в номинации «Бизнес — региону» вошли:

ПАО «ММК», продолжающее строительство парка «Притяжение» в Магнитогорске;

АО «Конар», подарившее вантовый велопешеходный мост Челябинску;

группа ВТБ, которая инвестирует в строительство образовательного кампуса мирового уровня в Челябинске;

Сбер, запустивший светомузыкальный фонтан в Челябинске;

ПАО «АПРИ» с проектом мультикурорта «ФанПарк».

В этом году церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет в четвертый раз. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025-го.

Победители будут определены в семи категориях. В этом году решено добавить новую номинацию для малого и среднего бизнеса, в которую компании могут заявиться самостоятельно. Она предназначена для предпринимателей, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах, и хотят заявить о своих достижениях. Для участия необходимо направить заявку организаторам премии «Твердые знаки» до 30 сентября.

Подведение итогов премии «Твердые знаки-2025» состоится 16 октября.