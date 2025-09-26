В Челябинске определен шорт-лист в номинации «Инвестпроект года» премии «Твердые знаки»

Определены номинанты на премию «Твердые знаки» в категории «Инвестпроект года». В этой номинации будут представлены компании, которые вложили наибольший объем средств в развитие производства или масштабирование бизнеса, несмотря на непростые экономические условия. Премию вручат проекту, который вышел на новый уровень развития в 2024-2025 годах.

В шорт-лист вошли следующие проекты:

экологическая модернизация ММК;

строительство племенного завода «Ситно»;

расширение производства на автозаводе «Урал»;

запуск комплекса по переработке гречихи компанией «Ресурс»;

строительство «Города Эльтаун» компанией «Эльтаун девелопмент».

Церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет в четвертый раз. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025-го.

Победители будут определены в семи категориях. Ранее были объявлены шорт-листы по номинациям «Бизнес — региону», «Успешный отдых», «Женщина у руля», «Наше будущее».

В этом году решено добавить новую номинацию для малого и среднего бизнеса, в которую компании могут заявиться самостоятельно. Она предназначена для предпринимателей, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах, и хотят заявить о своих достижениях. Для участия необходимо направить заявку организаторам премии «Твердые знаки» до 30 сентября.

Подведение итогов премии «Твердые знаки-2025» состоится 16 октября.