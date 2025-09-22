Объявлен шорт-лист премии «Твердые знаки» в номинации «Женщина у руля»

«Ъ-Южный Урал» определил претенденток на премию «Твердые знаки» в номинации «Женщина у руля». В ней отмечены женщины-руководители и управляющие компаний, которые прославляют регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В шорт-лист вошли:

Анна Козлова, руководитель УФАС России по Челябинской области;

Ольга Сегаль, управляющая фермерским хозяйством «Григорьевские сады»;

Алена Коломейская, руководитель инновационного развития IT-Park-74.

В этом году церемония вручения премии «Твердые знаки» в Челябинске пройдет в четвертый раз. Критерием определения номинантов и лауреатов является количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитываются материалы, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025-го.

Победители будут определены в семи категориях. Ранее были объявлены претенденты на победу в номинациях «Бизнес — региону» и «Успешный отдых».

В этом году решено добавить новую номинацию для малого и среднего бизнеса, в которую компании могут заявиться самостоятельно. Она предназначена для предпринимателей, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах, и хотят заявить о своих достижениях. Для участия необходимо направить заявку организаторам премии «Твердые знаки» до 30 сентября.

Подведение итогов премии «Твердые знаки-2025» состоится 16 октября.