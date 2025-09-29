СКР проводит проверку после обнаружения тела на пляже в Сочи

СКР начал проверку по факту гибели 52-летней женщины на пляже Дагомыс в Сочи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе регионального ведомства.

Как рассказали очевидцы в местных Telegram-каналах, днем отдыхающие с балкона кафе «Черномор» заметили в море тело человека. На место прибыли спасатели пляжа, которые вместе с отдыхающими попытались оказать помощь женщине, однако реанимация не дала результата.

Позже приехала бригада скорой помощи, которая подтвердила смерть. Личность погибшей и причины происшествия уточняются.

В Сочи с начала года пропало 158 человек. С января 2025 года в розыск были объявлены 158 местных жителей. 116 из них нашли, но 17 оказались погибшими.

В ЮРПСО уточнили, что с начала года спасатели провели 355 операций по поиску и спасению, в результате которых удалось спасти 256 человек, включая 30 детей. В этих операциях участвовали почти 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. Из всех выездов 114 были связаны с природными происшествиями: 94 — в горах и 20 — на воде. Также было зафиксировано 68 техногенных происшествий, из которых 19 — это ДТП. Спасатели получили 173 вызова на бытовые и другие происшествия.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года спасатели провели 451 операцию и помогли 368 людям, включая 49 детей. Тогда в работах участвовали 2307 спасателей и 549 единиц техники. Природных происшествий было 145, из которых 101 — в горах и 44 — на воде. Техногенных происшествий зафиксировано 56, из них 40 были связаны с ДТП. Спасатели получили 250 вызовов на бытовые и другие происшествия.

Мария Удовик