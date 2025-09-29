Делегация Свердловской области прибыла в Белоруссию на «Иннопром»

Члены делегации Свердловской области прилетели в Белоруссию в рамках визита на международную промышленную выставку «Иннопром» в Минске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. В ее состав помимо главы Среднего Урала вошли председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

«В течение трех дней представители бизнеса, власти и общественных организаций из России, Беларуси и других государств будут вести переговоры, участвовать в сессиях и круглых столах, презентовать свою продукцию в различных отраслях — машиностроение, металлургия, химическая промышленность»,— пояснил господин Паслер.

Губернатор добавил, что стенд Свердловской области установили в центральной части экспозиции. «Самые современные решения в уральской промышленности демонстрируют 10 предприятий, в том числе Уральский оптико-механический завод, Cybersteel, "УралХимСервис" и другие. Всего же свердловскую промышленность представляют 27 предприятий»,— отметил Денис Паслер.

«Иннопром» в Белоруссии будет проходить в минском выставочном центре Belexpo с 29 сентября по 1 октября. На экспозиции площадью в 20 тыс. кв. м. представили широкий спектр технологических решений — от автомобильной промышленности и авиастроения до робототехники и инновационных медицинских решений. В число крупных участников из России вошли компании 1С, СМК, ММК, «Полипласт», «Ростех», «Нацпроектстрой», НАМИ, ТМХ, «Авангард», АвтоВАЗ и «Полема».

Впервые «Иннопром» прошел в 2010 году в Екатеринбурге по инициативе на тот момент губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Выставка задумывалась как аналог немецкой Hannover Messe — международного форума промышленности и инноваций, на котором производители показывают свои достижения. В 2025 году «Иннопром» в Екатеринбурге прошел в 15-ый раз. Представители власти и бизнеса Свердловской области не его полях заключили соглашения на более чем 65 млрд руб. Основные из них коснулись увеличения доли уральской продукции в магазинах, улучшения качества воды в реке Чусовой и испытания новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге. По традиции главным гостем «Иннопрома» стал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Василий Алексеев