Пособие по уходу за ребенком повысят в 2026 году до 83 тыс. рублей

В 2026 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тыс. руб., сообщили в Минтруде. Все социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля на уровень фактической инфляции.

На единое пособие для семей с детьми власти направят около 1,76 трлн руб. Еще 119 млрд руб. предусмотрены на семейную выплату, которая позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога. Получить эту выплату смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума.

Кроме того, с февраля увеличат суммы материнского капитала, выплачиваемого при рождении детей. Минтруд говорил, что сейчас пособия по уходу за ребенком для родителей с небольшой зарплатой часто оказываются ниже прожиточного минимума.

О демографической политике в стране — в публикации «Ъ» «Рождаемости ищут региональное измерение».